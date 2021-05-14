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Самедов: «Смолов достоин места в сборной России»

14 Мая 2021, 10:38,

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на непопадание форварда «железнодорожников» Фёдора Смолова в расширенную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020.

«Он уже давно все доказал. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной. Но надо уважать выбор Станислава Черчесова», - передает слова Александра RT на русском.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний нападающий провел 20 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.

ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Россия сыграет в одной группе с Данией, Финляндией и Бельгией.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Смолов, Александр Самедов
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