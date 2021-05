Представлен гимн Евро-2020

В Youtube опубликована официальная песня чемпионата Европы-2020, который состоится грядущим летом.

В записи композиции приняли участие диджей Мартин Гаррикс и участники популярной группы U2 Боно и Эдж. Гимн вышел под названием We Are The People («Мы - люди»).

Напомним, что континентальный турнир должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборная Россия попала в квартет В, где соперниками подопечных Станислава Черчесова станут национальные команды Дании, Финляндии и Бельгии.