Чемпионат Европы по футболу 2020
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Представлен гимн Евро-2020

14 Мая 2021, 09:28,

В Youtube опубликована официальная песня чемпионата Европы-2020, который состоится грядущим летом.

В записи композиции приняли участие диджей Мартин Гаррикс и участники популярной группы U2 Боно и Эдж. Гимн вышел под названием We Are The People («Мы - люди»).

Напомним, что континентальный турнир должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборная Россия попала в квартет В, где соперниками подопечных Станислава Черчесова станут национальные команды Дании, Финляндии и Бельгии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020
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