​Манчини оптимистичен по поводу участия Верратти на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Ранее появилась информация о том, что травма колена, которую получил Верратти неделю назад, вынуждает игрока пропустить от четырёх до шести недель, что ставит под сомнение его участие на чемпионате Европы.

«Травма Верратти непростая, но я вполне уверен, что он сможет сыграть на Евро. Посмотрим в ближайшие недели», - сказал Манчини Sky Sport Italia.

Соперниками итальянкой сборной в группе А на Евро-2020 будут валлийцы, швейцарцы и турки. Турнир стартует уже 11 июня.