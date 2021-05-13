​Манчини оптимистичен по поводу участия Верратти на Евро-2020

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13 Мая 2021, 18:53,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Ранее появилась информация о том, что травма колена, которую получил Верратти неделю назад, вынуждает игрока пропустить от четырёх до шести недель, что ставит под сомнение его участие на чемпионате Европы.
«Травма Верратти непростая, но я вполне уверен, что он сможет сыграть на Евро. Посмотрим в ближайшие недели», - сказал Манчини Sky Sport Italia.
Соперниками итальянкой сборной в группе А на Евро-2020 будут валлийцы, швейцарцы и турки. Турнир стартует уже 11 июня.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Марко Верратти