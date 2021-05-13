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​Манчини оптимистичен по поводу участия Верратти на Евро-2020

13 Мая 2021, 18:53,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Ранее появилась информация о том, что травма колена, которую получил Верратти неделю назад, вынуждает игрока пропустить от четырёх до шести недель, что ставит под сомнение его участие на чемпионате Европы.

«Травма Верратти непростая, но я вполне уверен, что он сможет сыграть на Евро. Посмотрим в ближайшие недели», - сказал Манчини Sky Sport Italia.

Соперниками итальянкой сборной в группе А на Евро-2020 будут валлийцы, швейцарцы и турки. Турнир стартует уже 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Марко Верратти
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