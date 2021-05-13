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Червиченко - о мате Смолова: «Мы помним, как он *** путь сборной в полуфинал ЧМ»

13 Мая 2021, 12:33,

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на матерное высказывание нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова после финала Кубка России. В решающем матче «железнодорожники» выиграли у самарских «Крыльев Советов» со счетом 3:1.

«Умом Смолов никогда не блистал. Если это адресуется сборной, то чтобы так говорить, нужно кому-то забить на Евро. Мы помним, как он обосрал путь сборной в полуфинал ЧМ», - передает слова Червиченко издание Sport24.

Напомним, что Смолов не попал в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020. Фёдор находится в списке резервистов.

Чемпионат Европы состоится грядущим летом. Турнир стартует 11 июня. Соперниками сборной России станут команды Дании, Бельгии и Финляндии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Смолов, Андрей Червиченко
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