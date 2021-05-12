​Манчини: «Хочу провести лето в Портоново, раздавая автографы как чемпион Европы»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий по поводу своих планов на будущее.

«У меня нет официальных предложений. Я продолжу работать со сборной Италии как минимум до завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сейчас моя цель – провести лето в Портоново, раздавая автографы как чемпион Европы», - цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на интервью тренера для GQ.

Роберто Манчини также отметил, что фаворитами Евро-2020 он считает сборные Франции, Англии и Бельгии.

Сборная Италии на чемпионате Европы выступит в одной группе с командами Уэльса, Швейцарии и Турции.