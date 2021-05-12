​Гравина анонсировал продление контракта с Манчини

Габриэле Гравина, занимающий должность президента Федерации футбола Италии, анонсировал продление контракта с главным тренером национальной сборной Роберто Манчини.

«Осталось урегулировать лишь некоторые детали. Мы объявим о продлении контракте до начала тренировочного сбора перед чемпионатом Европы. Нельзя прерывать работу Манчини. Нужно ценить её и двигаться дальше», - сказал Гравина Sky Sport Italia.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. В 28 матчах под руководством этого специалиста «скуадра адзурра» добилась 19 побед при 7 ничьих и всего лишь 2 поражениях.

Ожидается, что новый контракт Роберто Манчини со сборной Италии будет рассчитан до завершения чемпионата мира 2026 года.