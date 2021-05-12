Ван Дейк сообщил, что пропустит Евро-2020

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заявил, что не примет участия в чемпионате Европы-2020. 29-летний голландец не успевает восстановиться после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в октябре минувшего года.

«Все нужно делать постепенно, поэтому я решил не форсировать восстановление ради Евро-2020. Буду постепенно восстанавливаться в межсезонье. Я сконцентрирован на возвращении в строй и подготовке к новому сезону. Это сейчас самая реальная цель. Уверен, что все делаю правильно», - передает слова защитника пресс-служба мерсисайдцев.

Евро стартует 11 июня. Голландия сыграет в одной группе с командами Северной Македонии, Украины и Австрии.