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Кавазашвили рассказал, почему Черчесов не включил Смолова в состав на Евро-2020

12 Мая 2021, 12:45,

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно непопадания форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в расширенный заявочный лист национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Главная причина - это то, что он подвел сборную на ЧМ. Я на 100% уверен. Не то что мстят ему, а просто уже не верят. Он оторвал от себя доверие. Вернуть его очень тяжело», - приводит слова Кавазашвили издание Rusfootball.

Напомним, что на домашнем чемпионате мира Смолов не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти с Хорватией. В результате команда вылетела из турнира на стадии 1/4 финала.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 31-летний нападающий сыграл 20 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Смолов, Анзор Кавазашвили
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