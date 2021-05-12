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Бубнов: «Гилерме не уступает никому из вызванных голкиперов»

12 Мая 2021, 11:34,

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов отреагировал на расширенный состав сборной России, который накануне представил главный тренер команды Станислава Черчесов. Аналитик был удивлен непопаданием в заявку голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

«У вратаря «Локомотива» был непростой сезон, но весной он отлично действовал до провала в Санкт-Петербурге. Гилерме опытнее приглашенных вратарей и не уступает никому из них», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Напомним, что в расширенную заявку были включены четыре голкипера: Юрий Дюпин, Андрей Лунёв, Матвей Сафонов, Антон Шунин. В резервном списке оказался Александр Максименко.

На Евро-2020 сборная России сыграет в одном квартете с командами Дании, Бельгии и Финляндии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Бубнов, Гилерме
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