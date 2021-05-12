Манчини близок к продлению контракта со сборной Италии

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12 Мая 2021, 08:33,
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Наставник сборной Италии Роберто Манчини близок к подписанию нового трудового договора со «скуадрой адзуррой». Об этом посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил инсайдер Николо Скира.
Как сообщает журналист, стороны близки к пролонгации сотрудничества до 2026 года. Заработная плата специалиста составит три миллиона евро в год.
Роберто занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат Европы-2020, где сыграет в одной группе со сборными Уэльса, Швейцарии и Турции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини