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Манчини близок к продлению контракта со сборной Италии

12 Мая 2021, 08:33,

Наставник сборной Италии Роберто Манчини близок к подписанию нового трудового договора со «скуадрой адзуррой». Об этом посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил инсайдер Николо Скира.

Как сообщает журналист, стороны близки к пролонгации сотрудничества до 2026 года. Заработная плата специалиста составит три миллиона евро в год.

Роберто занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат Европы-2020, где сыграет в одной группе со сборными Уэльса, Швейцарии и Турции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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