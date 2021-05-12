Манчини близок к продлению контракта со сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини близок к подписанию нового трудового договора со «скуадрой адзуррой». Об этом посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил инсайдер Николо Скира.

Как сообщает журналист, стороны близки к пролонгации сотрудничества до 2026 года. Заработная плата специалиста составит три миллиона евро в год.

Роберто занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат Европы-2020, где сыграет в одной группе со сборными Уэльса, Швейцарии и Турции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.