Валерий Газзаев: «Следует уважать мнение главного тренера»

Известный российский футбольный специалист Валерий Газзаев дал комментарий относительно состава сборной России на Евро-2020. Ранее расширенная заявка была названа на официальном сайте РФС.

«Оптимальный состав. Есть и молодые футболисты, которые в дальнейшем наберутся опыта, есть и костяк игроков сборной, успевший доказать свою состоятельность. Отсутствие Смолова? Следует уважать мнение главного тренера. Это его выбор», - приводит слова специалиста Спорт-Экспресс.

Напомним, сборной России на Евро-2020 будут противостоять национальные сборные Финляндии, Дании и Бельгии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.