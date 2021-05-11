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Валерий Газзаев: «Следует уважать мнение главного тренера»

11 Мая 2021, 20:55,

Известный российский футбольный специалист Валерий Газзаев дал комментарий относительно состава сборной России на Евро-2020. Ранее расширенная заявка была названа на официальном сайте РФС.

«Оптимальный состав. Есть и молодые футболисты, которые в дальнейшем наберутся опыта, есть и костяк игроков сборной, успевший доказать свою состоятельность. Отсутствие Смолова? Следует уважать мнение главного тренера. Это его выбор», - приводит слова специалиста Спорт-Экспресс.

Напомним, сборной России на Евро-2020 будут противостоять национальные сборные Финляндии, Дании и Бельгии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Сборная России, Валерий Газзаев, Чемпионат Европы-2020
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