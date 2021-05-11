Борис Игнатьев: «У меня есть вопросы по не вызову в сборную Гилерме»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу расширенного состава сборной России, который сегодня огласил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

- Как прокомментируете список состава сборной России?

- Меня он не сильно удивил. Прослеживается логика в выборе Черчесова. Там собраны футболисты, которые прекрасно знакомы главному тренеру. Он представляет возможности этих игроков. Думаю, он сделает все от него зависящее, чтобы эти ребята добывали победы на чемпионате Европы. Мне бросилась в глаза большая группа молодых футболистов. Это говорит о том, что Черчесов готовит сани летом и думает о завтрашнем дне. Но я не думаю, что кто-то из этих молодых ребят попадает в окончательный список. Тренеру важно ближе с ними познакомиться, дать им возможность окунуться в рабочий ритм нашей сборной.

- Когда вы говорили про молодежь, то имели в виду Захаряна и Мухина?

- Да, в том числе и Дивеева с Евгеньевым. Пока мы их представляем как молодых, и эта обойма находится в уме Черчесова, но не так, что кто-то из них должен в обязательном порядке находиться в окончательном списке. Просто новые фамилии часто появляются в сборной.

- Что еще отметите?

- Есть игроки в почтенном возрасте, которые уже не всегда играют в составах клубов. Имею в виду Жиркова. Но Черчесов в него верит и знает, что Юрий не подведет. Важно напоминать о важных традициях нашей сборной. Жирков - человек раздевалки, со своим интеллектом, представлением о жизни команды в плане достижения результатов. Поэтому мы и видим такую многослойность. А уже по ходу сбора будут сделаны выводы о том, кто из ребят сможет принести пользу нашей команде.

- Многих очень удивило отсутствие в расширенном и даже в резервном списках вратаря Гилерме. Что об этом думаете?

- Мы не знаем тонкостей и деталей принятия этого решения. Это понимает только Черчесов. Но, абстрагируясь от этого, и видя выступление «Локомотива» с Гилерме в воротах, у меня есть вопрос по его невызову. Думаю, что в расширенный список он мог бы попасть.

- В списке не оказалось и еще одного «железнодорожника», которого многие ожидали там увидеть - Смолова. Это не удивило?

- Даже в «Локомотиве» Смолов не является игроком основной обоймы. Он то играет, то не играет. Для имиджевой составляющей футболиста сборной России ему надо было бы больше играть. Сборник должен играть постоянно и быть на ведущих позициях. Смолов пока уступает в этом плане всем трем вызванным нападающим.

- Даже Заболотному?

- Да. Заболотный последнее время играет и выступает в хорошей команде.

- Исходя из необходимости игрового времени, у вас должен вызывать вопрос вызов зенитовца Андрея Мостового, который в последних 15 матчах только два раза выходил в стартовом составе.

- Думаю, что его вызвали с учетом перспективы. У него есть хорошие предпосылки, например, скорость. При этом он молодой. Это дает основания чего-то от него ждать. Кроме того, Мостовой подпадает под ту модель игры, которую хочет видеть Черчесов. Тренер хочет играть в быстрый, динамичный футбол.

- Алексей Миранчук выходит только на замену в «Аталанте». Он нужен сборной?

- Этого я не знаю. Другое дело, что он выходит и забивает. Думаю, что Миранчук был бы способен усилить нашу сборную.

- Соболев сможет вытеснить из стартового состава Дзюбу и стать основным форвардом?

- Пока нет. Дзюба со всех позиций, и как личность, и как игрок, имеет приоритетное положение.

Елена Григорьевская