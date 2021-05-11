Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Черчесов прокомментировал вызов в сборную России 17-летнего Захаряна

11 Мая 2021, 18:22,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил включение в расширенный список 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Несмотря на юный возраст, Захарян ярко показал себя в весенней части сезона. В 10 последних матчах РПЛ Арсен забил 2 гола и отдал 5 результативных передач на партнёров.

«Мы не смотрим на возраст. Мы смотрим на то, как футболист играет и развивается. Захарян может играть на нескольких позициях, он проявил себя на молодёжном Евро. Плюс мы можем получше познакомиться с игроком, чтобы затем принять решение», - сказал Черчесов журналистам.

Спустя одиннадцать дней сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор в Австрии. До старта Евро-2020 остаётся ровно месяц.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Динамо Москва, Станислав Черчесов, Арсен Захарян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры