​Черчесов прокомментировал вызов в сборную России 17-летнего Захаряна

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил включение в расширенный список 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Несмотря на юный возраст, Захарян ярко показал себя в весенней части сезона. В 10 последних матчах РПЛ Арсен забил 2 гола и отдал 5 результативных передач на партнёров.

«Мы не смотрим на возраст. Мы смотрим на то, как футболист играет и развивается. Захарян может играть на нескольких позициях, он проявил себя на молодёжном Евро. Плюс мы можем получше познакомиться с игроком, чтобы затем принять решение», - сказал Черчесов журналистам.

Спустя одиннадцать дней сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор в Австрии. До старта Евро-2020 остаётся ровно месяц.