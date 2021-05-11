​Черчесов обсуждал с Акинфеевым возвращение в сборную России

После публикации расширенного состава сборной России для подготовки к чемпионату Европы Станислав Черчесов пообщался с представителями СМИ. Главный тренер российской сборной сообщил, что обсуждал с Игорем Акинфеевым возможное возвращение в команду.

«Финальный разговор был, мы созвонились 9 мая. На сегодняшний день Акинфеев не готов нам помочь, ситуация закрыта. Нормально пообщались, никаких проблем между нами никогда не было», - сказал Черчесов.

Напомним, что Игорь Акинфеев не выступает за сборную России после домашнего чемпионата мира. С тех пор в футбольном обществе не один раз поднимался вопрос о том, что Акинфеев нужен национальной команде.