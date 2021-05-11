​Черчесов рассказал, почему Гилерме не вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе общения с журналистами объяснил, почему в команду не был вызван Маринато Гилерме.

Отметим, что в основном списке сборной России оказались четыре вратаря – Антон Шунин, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов и Андрей Лунёв. В резервный список вошёл Александр Максименко.

«Гилерме в последнее время играл за сборную неудачно. Вторая часть чемпионата ему удавалась, мы следили за ним, но в игре с «Зенитом» он выступил неудачно. В определённый моментах Гилерме, скажем так, не даёт результат», - высказался Черчесов.

Напомним, что соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата Европы будут бельгийцы, датчане и финны.