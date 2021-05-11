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​Черчесов рассказал, почему Гилерме не вызван в сборную России

11 Мая 2021, 17:56,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе общения с журналистами объяснил, почему в команду не был вызван Маринато Гилерме.

Отметим, что в основном списке сборной России оказались четыре вратаря – Антон Шунин, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов и Андрей Лунёв. В резервный список вошёл Александр Максименко.

«Гилерме в последнее время играл за сборную неудачно. Вторая часть чемпионата ему удавалась, мы следили за ним, но в игре с «Зенитом» он выступил неудачно. В определённый моментах Гилерме, скажем так, не даёт результат», - высказался Черчесов.

Напомним, что соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата Европы будут бельгийцы, датчане и финны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Гилерме
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Комментарии (1)
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0
Онт
11 Мая 2021, 19:16

А ошибки Сафонова хронические, Шунина периодические?.. Это просто отговорка...
Черчесов - националист.. Это давно известно..

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