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​Черчесов объяснил, почему Смолов не вошёл в основной список сборной России

11 Мая 2021, 17:44,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе общения с журналистами объяснил, почему в основной список команды для подготовки к Евро-2020 не вошёл Фёдор Смолов. Форвард «Локомотива» попал только в резервный список.

«Смолов забил несколько хороших мячей во второй части чемпионата, но в последних играх он выглядел не так ярко. У нас есть три футболиста – Дзюба, Соболев и Заболотный. Они тоже забивают и помогают своим командам. Плюс они всё время были в нашей обойме, не хотим ничего менять», - сказал Черчесов.

Тренер российской сборной добавил, что Дзюба, Соболев и Заболотный не являются игроками одного плана, несмотря на такое мнение.

«Это разные футболисты с разными функциями», - сказал Черчесов.

Через полторы недели сборная России начнёт подготовительный сбор перед Евро-2020. Он пройдёт в Австрии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Фёдор Смолов
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