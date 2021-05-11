​Черчесов объяснил, почему Смолов не вошёл в основной список сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе общения с журналистами объяснил, почему в основной список команды для подготовки к Евро-2020 не вошёл Фёдор Смолов. Форвард «Локомотива» попал только в резервный список.

«Смолов забил несколько хороших мячей во второй части чемпионата, но в последних играх он выглядел не так ярко. У нас есть три футболиста – Дзюба, Соболев и Заболотный. Они тоже забивают и помогают своим командам. Плюс они всё время были в нашей обойме, не хотим ничего менять», - сказал Черчесов.

Тренер российской сборной добавил, что Дзюба, Соболев и Заболотный не являются игроками одного плана, несмотря на такое мнение.

«Это разные футболисты с разными функциями», - сказал Черчесов.

Через полторы недели сборная России начнёт подготовительный сбор перед Евро-2020. Он пройдёт в Австрии.