​Черчесов поставил на голубое: Кто и за какие заслуги может поехать на чемпионат Европы

Во вторник был обнародован расширенный состав сборной России, состоящий из 30 футболистов. Эти футболисты через полторы недели отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию, где будут готовиться к чемпионату Европы. Ещё 7 игроков попали в резервный список – их могут вызвать в случае необходимости. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к выбору Станислава Черчесова.

Вратари

Основной список: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Резервный список: Александр Максименко («Спартак»).

Молодёжная сборная России вылетела с чемпионата Европы и не будет играть в плей-офф в конце мая – начале июня, поэтому Станислав Черчесов на сей раз смог выбирать из полного списка игроков. Возможно, кто-то ожидал увидеть в основном списке Александра Максименко, проводящего неплохой сезон в «Спартаке», но он попал только в число резервистов и почти наверняка на Евро заявлен не будет.

Но главный момент по вратарской позиции – отсутствие Гилерме. Станислав Черчесов не включил голкипера «Локомотива» даже в резервный список, поставив выше сразу четверых исполнителей. Судя по всему, четыре пропущенных гола за тайм в Сербии в ноябре всё же поставили крест на амбициях Гилерме в главной команде страны.

С позицией номер один всё в целом ясно – основным вратарём сборной России на Евро-2020 должен быть Антон Шунин. За два оставшихся места в итоговой заявке сразятся Юрий Дюпин, Андрей Лунёв и Матвей Сафонов. Кто из них проиграет конкуренцию, тот будет на подстраховке вместе с Александром Максименко. Вратарей, как известно, можно будет менять в заявке даже в том случае, если кто-то заболеет или травмируется даже по ходу турнира.

Защитники

Основной список: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Резервный список: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Романа Нойштедтера и Александра Жирова в списке не оказалось. Выдохнули. По этим футболистам вопросов к Станиславу Черчесову было немало, но на этот раз тренеру сборной России объясняться не придётся. А всё потому, что молодёжка не попала в плей-офф Евро, и в главную команду вызваны Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Наконец-то.

Сборная России может играть в четыре защитника, а может играть с тремя центральными. Как бы там ни было, основными наверняка будут Марио Фернандес (справа) и Георгий Джикия (в центре). Рядом с Джикией в зависимости от системы игры обычно играют Фёдор Кудряшов и любимчик Черчесова Андрей Семёнов, хотя Роману Евгеньеву по силам выиграть конкуренцию у обоих и стать игроком основы. Не стоит сбрасывать со счетов Игоря Дивеева. Слева могут сыграть нестареющий Юрий Жирков, Илья Самошников или Вячеслав Караваев, которому справа потеснить Фернандеса вряд ли удастся.

В резервный список попали опытный Игорь Смольников и Дмитрий Чистяков, который полтора года назад вызывался в основную сборную, но на поле не выходил. В целом по линии обороны вопросов к Станиславу Черчесову нет.

Полузащитники

Основной список: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Динамо»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Резервный список: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки).

Со средней линией у сборной России проблем нет. Вариантов здесь у Станислава Черчесова очень и очень много. Пожалуй, можно отметить включение в основной список Арсена Захаряна, которому в конце месяца исполнится 18 лет. Этот талантливый парень в весенней части сезона отлично показал себя в составе «Динамо» и заслужил дебютный вызов в сборную России. Радовал глаз болельщиков «Рубина» и Денис Макаров. Он тоже оказался в основном списке и впервые будет работать в главной команде страны. Учитывая серьёзную конкуренцию, вряд ли Макаров окажется в окончательной заявке, но прощупать этого парня точно нужно.

Отметим и попадание в основной список Максима Мухина. В марте 19-летний хавбек «Локомотива» уже вызывался в сборную России и даже провёл на поле 4 минуты в матче против Словении.

По средней линии вопросов к Станиславу Черчесову тоже минимум. Гораздо интереснее будет посмотреть, кто из средней линии будет отсеян в момент выбора игроков для окончательной заявки. Решится ли главный тренер сборной России не заявить Дениса Черышева? С января по апрель хавбек восстанавливался от травмы, а сейчас он не блещет в «Валенсии» (один ассист в 6 матчах). Положа руку на сердце, сложно сказать, в чём Черышев прямо сейчас сильнее того же любимчика Черчесова Алексея Ионова.

Нападающие

Основной список: Артём Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Антон Заболотный («Сочи»).

Резервный список: Фёдор Смолов («Локомотив»).

Выбор нападающих говорит о том, что Станислав Черчесов будет продолжать делать ставку на фактурного игрока на острие атаки, способного выигрывать воздух. Черчесов по-прежнему отвергает другие варианты игры, что подчёркивает нахождение Фёдора Смолова в резервном списке. Сложно сказать, сильнее ли Смолов Заболотного – мнений на этот счёт много. По сути, вопрос этот не имеет смысла, поскольку он разбивается о тактику - Черчесову в нападении нужен «столб».

Сборная России наверняка будет играть с одним форвардом. Основным будет Артём Дзюба, а вторым – Александр Соболев, который выдал яркую весну в составе «Спартака».

Подводя итоги, стоит отметить, что больше всего игроков Станислав Черчесов вызвал из «Зенита» и «Динамо» - 8 и 5 соответственно, если учитывать и резервный список. Главный тренер сборной России сделал ставку на «бело-голубые» цвета?

Алексей Антоненко