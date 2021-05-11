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​Верратти пропустит от 4 до 6 недель и рискует остаться без Евро-2020

11 Мая 2021, 17:13,

Травма связок колена, которую Марко Верратти получил на тренировке «ПСЖ» на прошлой неделе, оказалась более серьёзной. Как сообщает Sky Sport Italia, последние тесты показали, что на восстановление Верратти понадобится от четырёх до шести недель.

Это означает, что Марко Верратти рискует не войти в заявку сборной Италии на чемпионат Европы. Плохая новость для Роберто Манчини и фанатов «скуадры адзурры».

Сборная Италии на чемпионате Европы выступит в группе А. Соперниками итальянцев по квартету будут турки, швейцарцы и валлийцы. 11 июня сборная Италии сыграет в Риме против Турции в матче открытия Евро-2020.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Сборная Италии, Марко Верратти
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