Александр Мостовой: «Думаю, Смолова подключат из резервного списка, и в сборной он будет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал опубликованный расширенный список национальной команды на Евро-2020 в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Очень удивило отсутствие Гилерме в списке, причем его нет даже в списке резервистов. Почему Максименко не попал в основной список? Здесь простой ответ, есть главный тренер, он решает, кто будет, а кто нет. Все равно все не могут поехать. Все видят футбол по-разному, у всех разное мнение, у Черчесова оно вот такое.

Я считаю, что Смолов должен быть в основном списке. Но опять же, главный тренер видит так. Но я думаю, что его подключат из резервного списка, и в сборной он будет.

Сможет ли Соболев на предстоящем Евро стать основным нападающим? Вряд ли. Дзюба будет основным. Но стоит отметить, что мы говорим о формате Евро, который будет первый раз в истории. Поэтому все может произойти. Все, что случилось в этом и в том году, все произошло впервые. И пандемия, и игра без болельщиков, и такой формат. Люди в разном состоянии. Кто-то играет, кто-то отдыхает. Я не удивлюсь, если на предстоящем Евро чемпионом станет совсем не фаворит, как, например, Греция в 2004-м. Формат непонятный: мы играем две игры дома, кто-то все на выезде», - сказал Мостовой.