​Француз Лапорт может стать игроком сборной Испании

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11 Мая 2021, 16:23,
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Дидье Дешам не вызывает в сборную Франции не только Карима Бензема, но и Эмерика Лапорта, хотя защитник неплохо показывал себя в составе «Манчестер Сити». Как сообщает Marca, главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил местную федерацию футбола изучить вопрос о возможности получения Лапортом испанского футбольного гражданства. Сам футболист дал добро, и процедура была запущена. Остаётся дождаться одобрения ФИФА, и тогда защитник сможет дебютировать за сборную Испании.
Поскольку Эмерик Лапорт ещё ни разу не играл за первую сборную Франции, у него нет преград в смене футбольного гражданства.
Эмерик Лапорт долгое время жил в Испании и выступал за «Атлетик».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Испании, Эмерик Лапорт