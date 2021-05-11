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​Француз Лапорт может стать игроком сборной Испании

11 Мая 2021, 16:23,

Дидье Дешам не вызывает в сборную Франции не только Карима Бензема, но и Эмерика Лапорта, хотя защитник неплохо показывал себя в составе «Манчестер Сити». Как сообщает Marca, главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил местную федерацию футбола изучить вопрос о возможности получения Лапортом испанского футбольного гражданства. Сам футболист дал добро, и процедура была запущена. Остаётся дождаться одобрения ФИФА, и тогда защитник сможет дебютировать за сборную Испании.

Поскольку Эмерик Лапорт ещё ни разу не играл за первую сборную Франции, у него нет преград в смене футбольного гражданства.

Эмерик Лапорт долгое время жил в Испании и выступал за «Атлетик».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Сборная Испании, Эмерик Лапорт
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