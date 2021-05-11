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​Уткин отреагировал на непопадание Смолова в основной список сборной России

11 Мая 2021, 15:58,

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов попал только в резервный список сборной России. В основной же список были включены Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный. Своим мнением на этот счёт поделился известный журналист Василий Уткин.

Уткин написал в Telegram, что Черчесов при выборе нападающих для главной командой страны «думает столбами».

«Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил», - написал Уткин.

Уткин ставит под сомнение эффективность системы со «столбом» в линии нападения в матче против Дании – одного из соперников сборной России на Евро-2020. Журналист сделал прогноз, что россияне уступят датчанам в Копенгагене.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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0
летний дождь2
11 Мая 2021, 16:38

«думает столбами». - не столбами ,а усами))

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