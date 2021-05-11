​Уткин отреагировал на непопадание Смолова в основной список сборной России

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов попал только в резервный список сборной России. В основной же список были включены Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный. Своим мнением на этот счёт поделился известный журналист Василий Уткин.

Уткин написал в Telegram, что Черчесов при выборе нападающих для главной командой страны «думает столбами».

«Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил», - написал Уткин.

Уткин ставит под сомнение эффективность системы со «столбом» в линии нападения в матче против Дании – одного из соперников сборной России на Евро-2020. Журналист сделал прогноз, что россияне уступят датчанам в Копенгагене.