​Уткин отреагировал на непопадание Смолова в основной список сборной России

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11 Мая 2021, 15:58,
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов попал только в резервный список сборной России. В основной же список были включены Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный. Своим мнением на этот счёт поделился известный журналист Василий Уткин.
Уткин написал в Telegram, что Черчесов при выборе нападающих для главной командой страны «думает столбами».
«Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил», - написал Уткин.
Уткин ставит под сомнение эффективность системы со «столбом» в линии нападения в матче против Дании – одного из соперников сборной России на Евро-2020. Журналист сделал прогноз, что россияне уступят датчанам в Копенгагене.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Василий Уткин
«думает столбами». - не столбами ,а усами))