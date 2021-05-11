Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

На официальном сайте РФС названа расширенная заявка национальной команды на чемпионат Европы-2020, который состоится грядущим летом. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Голкиперы: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Форварды: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Стоит отметить, что в резервный список включены семь футболистов, которых могут вызвать в случае необходимости.

Голкипер: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающий: Фёдор Смолов («Локомотив»).

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B на континентальном турнире. Сборной России будут противостоять национальные команды Финляндии, Дании и Бельгии. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.