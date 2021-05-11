Лёв решил вернуть Мюллера в сборную Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может вернуться в сборную Германии. Как сообщает Bild, наставник «бундестим» Йоахим Лёв поменял свое отношение к 31-летнему футболисту.

По данным источника, тренер лично связался с форвардом и пригласил его в сборную для участия в чемпионате Европы-2020. Решение Мюллера пока неизвестно.

Сборная Германии попала на Евро в одну группу с национальными командами Венгрии, Франции и Португалии.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 30 поединках Бундеслиги, записав на свой счет 11 забитых мячей (один - с пенальти) и 17 результативных передач.