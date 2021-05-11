Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Лёв решил вернуть Мюллера в сборную Германии

11 Мая 2021, 10:19,

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может вернуться в сборную Германии. Как сообщает Bild, наставник «бундестим» Йоахим Лёв поменял свое отношение к 31-летнему футболисту.

По данным источника, тренер лично связался с форвардом и пригласил его в сборную для участия в чемпионате Европы-2020. Решение Мюллера пока неизвестно.

Сборная Германии попала на Евро в одну группу с национальными командами Венгрии, Франции и Португалии.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 30 поединках Бундеслиги, записав на свой счет 11 забитых мячей (один - с пенальти) и 17 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томас Мюллер, Йоахим Лёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры