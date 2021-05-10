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​Верратти должен сыграть на Евро-2020

10 Мая 2021, 16:33,

На прошлой неделе итальянский хавбек «ПСЖ» Марко Верратти повредил связку правого колена во время тренировочного занятия. По информации L’Equipe, инструментальные тесты показали, что травма Верратти является несерьёзной, и футболист вернётся в строй через три недели.

Верратти ещё предстоит пройти другие тесты, однако он должен быть полностью готов к чемпионату Европы.

На Евро-2020 соперниками сборной Италии на групповой стадии будут швейцарцы, турки и валлийцы. 11 июня в матче открытия континентального футбольного форума сыграют команды Италии и Турции. Встреча пройдёт в Риме на «Олимпико».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Сборная Италии, Марко Верратти
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