Поздравление сборной России с Днём победы

|
09 Мая 2021, 10:47,
|
|
Пресс-служба сборной России посредством социальных сетей в воскресенье утром поздравила ветеранов с Днём Победы.
«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм», - говорится в сообщении.
Добавим, что уже через 33 дня стартует чемпионат Европы, на котором выступит сборная России под руководством Станислава Черчесова. Соперниками российской сборной на групповой стадии турнира будут бельгийцы, датчане и финны.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, День Победы