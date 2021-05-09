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Поздравление сборной России с Днём победы

09 Мая 2021, 10:47,

Пресс-служба сборной России посредством социальных сетей в воскресенье утром поздравила ветеранов с Днём Победы.

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм», - говорится в сообщении.

Добавим, что уже через 33 дня стартует чемпионат Европы, на котором выступит сборная России под руководством Станислава Черчесова. Соперниками российской сборной на групповой стадии турнира будут бельгийцы, датчане и финны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, День Победы
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