Поздравление сборной России с Днём победы

Пресс-служба сборной России посредством социальных сетей в воскресенье утром поздравила ветеранов с Днём Победы.

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм», - говорится в сообщении.

Добавим, что уже через 33 дня стартует чемпионат Европы, на котором выступит сборная России под руководством Станислава Черчесова. Соперниками российской сборной на групповой стадии турнира будут бельгийцы, датчане и финны.