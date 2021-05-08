Верратти травмировал колено и рискует пропустить Евро-2020

Хавбек «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти получил повреждение колена, об этом информирует пресс-служба клуба.

У 28-летнего полузащитника подозрение на травму крестообразных связок. Более детальная информация станет известна после прохождения дополнительного медицинского обследования. Если худшие прогнозы подтвердятся, игрок пропустит грядущий чемпионат Европы-2020.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Верратти провел 21 встречу, сделал две голевые передачи и получил семь желтых карточек.

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижский гранд отстает от лидирующего «Лилля» на четыре балла.