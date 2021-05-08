РФС объявил результаты допинг-тестов сборной России

Пресс-служба РФС сообщила о прохождении футболистами сборной России тестирования на допинг. За последние два месяца 18 игроков прошли тесты и сдали негативные пробы.

Напомним, что сборная России примет участие в чемпионате Европы-2020. На групповой стадии турнира подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Континентальный турнир должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на лето 2021 года.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Некоторые матчи пройдут в Санкт-Петербурге.