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​Ачерби: «Цель сборной Италии – победа на Евро-2020»

06 Мая 2021, 19:29,

Защитник итальянской сборной Франческо Ачерби высказался по поводу задач сборной Италии на чемпионате Европы.

«Мы стремимся пойти весь путь на чемпионате Европы, потому что мы сильны. Плюс у нас есть сплочённый коллектив, что тоже имеет значение.

Мы хотим выиграть Евро-2020. Есть такие команды, как Бельгия, Франция и Англия, которые очень сильны. Многие могут выиграть чемпионат Европы, но мы тоже присутствуем в этом списке», - сказал Ачерби Sky Sport Italia.

Соперниками сборной Италии на групповом этапе Евро-2020 будут сборные Уэльса, Швейцарии и Турции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Франческо Ачерби
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