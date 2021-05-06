​Ачерби: «Цель сборной Италии – победа на Евро-2020»

Защитник итальянской сборной Франческо Ачерби высказался по поводу задач сборной Италии на чемпионате Европы.

«Мы стремимся пойти весь путь на чемпионате Европы, потому что мы сильны. Плюс у нас есть сплочённый коллектив, что тоже имеет значение.

Мы хотим выиграть Евро-2020. Есть такие команды, как Бельгия, Франция и Англия, которые очень сильны. Многие могут выиграть чемпионат Европы, но мы тоже присутствуем в этом списке», - сказал Ачерби Sky Sport Italia.

Соперниками сборной Италии на групповом этапе Евро-2020 будут сборные Уэльса, Швейцарии и Турции.