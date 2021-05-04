УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020

На официальном сайте УЕФА было объявлено о расширении заявки национальных сборных на предстоящем Евро-2020.

Заявки команд-участников будут увеличены с 23 до 26 игроков. Такое решение было принято в связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что в заявку на отдельную игру по-прежнему могут быть включены не более 23 футболистов.

Континентальный турнир состоится грядущим летом - с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть поединков групповой стадии и один четвертьфинальный матч.

Сборная России попала в один квартет с Бельгией, Финляндией и Данией.