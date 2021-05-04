Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Сборная Италии вакцинировалась от коронавируса

04 Мая 2021, 11:06,

Футболисты сборной Италии, как и ожидалось, прошли вакцинирование от коронавирусной инфекции перед чемпионатом Европы-2020, утверждает La Stampa.

Ранее СМИ сообщали, что власти страны разрешили допуск болельщиков на Олимпийский стадион в Риме, где состоятся четыре поединка континентального турнира, включая игру открытия между сборными Италии и Турции.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. «Скуадра адзурра» под руководством Роберто Манчини попала в квартет А, где ее соперниками станут национальные сборные Швейцарии, Турции и Уэльса.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры