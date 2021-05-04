Сборная Италии вакцинировалась от коронавируса

Футболисты сборной Италии, как и ожидалось, прошли вакцинирование от коронавирусной инфекции перед чемпионатом Европы-2020, утверждает La Stampa.

Ранее СМИ сообщали, что власти страны разрешили допуск болельщиков на Олимпийский стадион в Риме, где состоятся четыре поединка континентального турнира, включая игру открытия между сборными Италии и Турции.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. «Скуадра адзурра» под руководством Роберто Манчини попала в квартет А, где ее соперниками станут национальные сборные Швейцарии, Турции и Уэльса.