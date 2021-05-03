Лукаку: «Надеюсь, что все бельгийские футболисты смогут выиграть трофеи в этом году»

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку надеется, что бельгийские футболисты добьются успеха в своих клубах.

«Я очень надеюсь, что все футболисты сборной Бельгии смогут выиграть титулы в своих клубах в этом году. Куртуа, Эден и Торган Азары, Витсель и де Брёйне – в первую очередь я говорю о них. Парни могли бы приехать в сборную с другим настроением – это очень важно, в такой ситуации легче двигаться вперёд. Чемпионство дает вам менталитет убийцы, мне этого очень не хватало», - цитирует Лукаку La Tribune.

Напомним, что летом пройдет чемпионат Европы, на котором сыграет и сборная Бельгии.