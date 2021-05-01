Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Венгер: «Бензема заслуживает того, чтобы сыграть на Евро-2020»

01 Мая 2021, 18:50,

Нападающий «Реала» Карим Бензема давно не вызывается в сборную Франции из-за скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна. Известный французский тренер Арсен Венгер считает, что Бензема заслуживает места в национальной команде.

«Место Бензема в сборной Франции не зависит от качества его футбола. Это связано с проблемой, о которой я не знаю. Но Бензема на 100% заслуживает того, чтобы сыграть на Евро-2020, поверьте мне. Карим мог бы играть в любой команде мира. Он выступает за «Реал» более десяти лет. Мало кто из футболистов может этим похвастаться», - сказал Венгер испанскому EFE.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсен Венгер, Сборная Франции, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»