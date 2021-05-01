​Венгер: «Бензема заслуживает того, чтобы сыграть на Евро-2020»

Нападающий «Реала» Карим Бензема давно не вызывается в сборную Франции из-за скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна. Известный французский тренер Арсен Венгер считает, что Бензема заслуживает места в национальной команде.

«Место Бензема в сборной Франции не зависит от качества его футбола. Это связано с проблемой, о которой я не знаю. Но Бензема на 100% заслуживает того, чтобы сыграть на Евро-2020, поверьте мне. Карим мог бы играть в любой команде мира. Он выступает за «Реал» более десяти лет. Мало кто из футболистов может этим похвастаться», - сказал Венгер испанскому EFE.