​Венгер: «Бензема заслуживает того, чтобы сыграть на Евро-2020»

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01 Мая 2021, 18:50,
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Нападающий «Реала» Карим Бензема давно не вызывается в сборную Франции из-за скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна. Известный французский тренер Арсен Венгер считает, что Бензема заслуживает места в национальной команде.
«Место Бензема в сборной Франции не зависит от качества его футбола. Это связано с проблемой, о которой я не знаю. Но Бензема на 100% заслуживает того, чтобы сыграть на Евро-2020, поверьте мне. Карим мог бы играть в любой команде мира. Он выступает за «Реал» более десяти лет. Мало кто из футболистов может этим похвастаться», - сказал Венгер испанскому EFE.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсен Венгер, Сборная Франции, Карим Бензема