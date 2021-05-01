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Игроки сборной Италии пройдут вакцинацию перед ЧЕ-2020

01 Мая 2021, 12:14,

Игроки сборной Италии пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции перед стартом чемпионата Европы-2020, об этом рапортует издание Football-Italia.

Источник отмечает, что наставник национальной команды Роберто Манчини в ближайшее время назовет расширенный список из 35 игроков, которые могут отправится на континентальный турнир. Все они должны будут сделать прививку.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля. Сборная Италии попала в группу А, где соперниками «скуадры адзурры» станут национальные команды Швейцарии, Турции и Уэльса.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии
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