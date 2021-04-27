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​Сборная России сможет заявить на Евро-2020 26 игроков – УЕФА расширит заявки

27 Апреля 2021, 14:49,

УЕФА дал зелёный свет в вопросе расширения заявок национальных команд на чемпионат Европы. Как сообщает The Times, каждая сборная сможет заявить на турнир 26 футболистов, то есть в заявочном листе появится три дополнительных места. Решение расширить заявку продиктовано влиянием пандемии.

Сборная России на Евро-2020 выступит в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. До старта континентального футбольного форума остаётся всего лишь сорок пять дней. Первая игра турнира пройдёт в Риме одиннадцатого июня. В ней примут участие команды Италии и Турции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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