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Гиггза отстранили от чемпионата Европы

23 Апреля 2021, 20:52,

У великого в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза проблемы не только с законом. Его обвиняют в нападении на двух женщин, инцидент случился в 2020 году. Также главный тренер сборной Уэльса был отстранен от работы местной футбольной ассоциацией и не сможет принять участие в финальной части Евро-2020. Его дальнейшая судьба будет решена позже на совете ассоциации футбола Уэльса.

Как заявила организация, сменщиком Гиггза на чемпионате Европы станет Роберт Пэйдж, ему будет помогать Альберт Штуйвенберг.

В финальной части Евро валлийцы сразятся с Италией, Швейцарией и Турцией.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Уэльса, Райан Гиггз
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