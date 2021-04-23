Гиггза отстранили от чемпионата Европы

У великого в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза проблемы не только с законом. Его обвиняют в нападении на двух женщин, инцидент случился в 2020 году. Также главный тренер сборной Уэльса был отстранен от работы местной футбольной ассоциацией и не сможет принять участие в финальной части Евро-2020. Его дальнейшая судьба будет решена позже на совете ассоциации футбола Уэльса.

Как заявила организация, сменщиком Гиггза на чемпионате Европы станет Роберт Пэйдж, ему будет помогать Альберт Штуйвенберг.

В финальной части Евро валлийцы сразятся с Италией, Швейцарией и Турцией.