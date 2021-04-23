Адвокат – о переносе трех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербург: «Рад, что русские будут иметь возможность увидеть еще больше игр»

Экс-наставник «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал перенос трёх матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

«Я рад, что русские будут иметь возможность увидеть еще больше матчей у себя на родине. Уверен, что все будет организовано на высочайшем уровне», - цитирует Адвоката sport24.

После переноса матчей из Дублина в Санкт-Петербурге в общей сложности пройдет семь игр Евро-2020, включая два матча сборной России на групповом этапе турнира.

Напомним, что Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год, с которым смог одержать победу в Кубке УЕФА, а с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России.