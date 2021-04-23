Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020

Ещё три матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в общей сложности город на Неве примет семь матчей. Три встречи, которые должны были пройти в Дублине, перенесены именно в Россию. Таким образом, в Санкт-Петербурге будут сыграны следующие игры:

Бельгия – Россия, 12 июня, 22:00 по московскому времени

Польша – Словакия, 14 июня, 19:00 по московскому времени

Финляндия – Россия, 16 июня, 16:00 по московскому времени

Швеция – Словакия, 18 июня, 16:00 по московскому времени

Финляндия – Бельгия, 21 июня, 22:00 по московскому времени

Швеция – Польша, 23 июня, 19:00 по московскому времени

1/4 финала, 2 июля, 19:00 по московскому времени.

Ещё четыре матча, которые должны были состояться в Бильбао, будут сыграны в Севилье.