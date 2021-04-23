Бонек сообщил о переносе матчей ЧЕ-2020 в Севилью и Санкт-Петербург

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23 Апреля 2021, 12:38,
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Президент польского футбольного союза Збигнев Бонек объявил о том, что поединки национальной команды перенесены в Севилью и Санкт-Петербург. Руководитель написал об этом в своем твиттер-аккаунте.
Из этого заявления можно сделать вывод, что все матчи, проведение которых запланировано в Бильбао и Дублине, перенесены в Севилью и Санкт-Петербург. Напомним, что чемпионат Европы-2020 состоится с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года.
Сборная России на групповой стадии соревнований сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии. Игры подопечных Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Чемпионат Европы-2020, Збигнев Бонек