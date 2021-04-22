Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Санкт-Петербург получил три дополнительных матча Евро-2020 – источник

22 Апреля 2021, 17:56,

Санкт-Петербург примет три дополнительные игры группового этапа чемпионата Европы. Речь идёт о матчах Швеция – Польша, Польша – Словакия и Швеция – Словакия, которые должен был принять Дублин. Принципиальное решение о переносе игр в Санкт-Петербург уже принято, передаёт популярный канал «Мутко против» в Telegram. Официально об этом должно быть объявлено в пятницу, когда состоится внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА.

В то же время сообщается, что матч 1/8 финала, который должен был принять Дублин, пройдёт в Лондоне.

Чемпионат Европы стартует через пятьдесят дней.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020
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