Чемпионат Европы по футболу 2020
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​УЕФА может наградить Англию дополнительными матчами Евро-2020 за помощь в развале Суперлиги

22 Апреля 2021, 14:33,

В пятницу Дублин может официально потерять статус хозяина чемпионата Европы, как и Бильбао с Мюнхеном. В процессе перераспределения матчей континентального форума Англия может получить приоритет. Как сообщает The Telegraph, УЕФА может наградить англичан за их вклад в развал Суперлиги. Выходу топовых клубов АПЛ из проекта Суперлиги поспособствовал не только премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, но и Марк Буллингем, исполнительный директор Футбольной Ассоциации Англии.

В то же время отмечается, что Санкт-Петербург тоже занимает хорошую позицию, учитывая гарантии по вместимости стадиона в 50%.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020
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