​УЕФА может наградить Англию дополнительными матчами Евро-2020 за помощь в развале Суперлиги

В пятницу Дублин может официально потерять статус хозяина чемпионата Европы, как и Бильбао с Мюнхеном. В процессе перераспределения матчей континентального форума Англия может получить приоритет. Как сообщает The Telegraph, УЕФА может наградить англичан за их вклад в развал Суперлиги. Выходу топовых клубов АПЛ из проекта Суперлиги поспособствовал не только премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, но и Марк Буллингем, исполнительный директор Футбольной Ассоциации Англии.

В то же время отмечается, что Санкт-Петербург тоже занимает хорошую позицию, учитывая гарантии по вместимости стадиона в 50%.