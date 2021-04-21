Бильбао не будет принимать матчи Евро-2020

После расправы над Суперлигой Европы УЕФА переключается на организацию финальной части Евро-2020, которая была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, но все еще является большой проблемой.

Как сообщил официальный сайт УЕФА, испанский Бильбао не будет принимать матчи футбольного чемпионата Европы. Предполагается, что местные власти решили отказаться от права проведения матчей из-за сложной ситуации с коронавирусом и невозможности допуска болельщиков на трибуны.

«Сан-Мамес» должен был принимать домашние матчи сборной Испании против команд Швеции, Польши и Словакии, а также поединок 1/8 финала.