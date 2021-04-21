На Евро-2020 впервые будет работать женщина-арбитр

УЕФА огласил список арбитров на финальную часть Евро-2020. Помимо включения в него россиянина Сергея Карасёва и аргентинского судьи Фернандо Рапаллини по обмену с КОНМЕБОЛ отметим еще один интересный факт. Впервые на мужском турнире такого уровня будет работать женщина-арбитр. 37-летняя Стефани Фраппар будет исполнять обязанности резервного рефери.

Француженка в прошлом декабре дебютировала в мужской Лиге чемпионов, а в марте трудилась на отборочных матчах чемпионата мира. Также у нее есть опыт работы в Лиге 1 и Лиге Европы. Главным достижение Фраппар считается назначение на финальный матч женского чемпионата мира 2019 года.