УЕФА перенёс решение по трём проблемным городам Евро на пятницу

В понедельник в ходе заседания исполнительного комитета УЕФА решение по трём проблемным городам чемпионата Европы принято не было. Бильбао, Мюнхен и Дублин получили несколько дополнительных дней. Решение примут в пятницу, о чём рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Если указанные города не смогут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями на трибунах, то они могут лишиться статуса хозяев континентального футбольного форума. Матчи с хотя бы частично заполненными стадионами – требование УЕФА.

Ранее появлялась информация о том, что дополнительные матчи на Евро-2020 может получить Санкт-Петербург.