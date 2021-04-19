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УЕФА перенёс решение по трём проблемным городам Евро на пятницу

19 Апреля 2021, 17:23,

В понедельник в ходе заседания исполнительного комитета УЕФА решение по трём проблемным городам чемпионата Европы принято не было. Бильбао, Мюнхен и Дублин получили несколько дополнительных дней. Решение примут в пятницу, о чём рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Если указанные города не смогут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями на трибунах, то они могут лишиться статуса хозяев континентального футбольного форума. Матчи с хотя бы частично заполненными стадионами – требование УЕФА.

Ранее появлялась информация о том, что дополнительные матчи на Евро-2020 может получить Санкт-Петербург.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александер Чеферин, города Евро-2020
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