​Контракт с Adidas поможет сборной Италии сохранить Манчини

Контракт Итальянской федерации футбола с Adidas, который будет действовать с 2023 года, поможет сохранить у руля сборной Италии Роберто Манчини. Об этом на своих страницах сообщает газета La Repubblica.

По данным источника, деньги по контракту позволят итальянской федерации предложить Манчини новое трудовое соглашение.

Действующий контракт Манчини рассчитан до конца 2022 года. Итальянцы хотят сохранить этого специалиста у руля главной команды страны до завершения чемпионата мира 2026 года или как минимум до завершения чемпионата Европы 2024 года. По данным издания, Манчини сейчас зарабатывает 18,9 миллиона евро в год.