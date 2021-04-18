​Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

В понедельник состоится очередное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет принято окончательное решение по городам, которые примут Евро-2020. Вопросы остаются по трём городам – Бильбао, Дублин и Мюнхен не гарантировали проведение игр со зрителями на трибунах.

Как сообщает Daily Mail, Санкт-Петербург может стать городом, который получит дополнительные матчи Евро-2020. Издание пишет о том, что Дублин потеряет статус хозяина чемпионата Европы, поэтому УЕФА должен решить судьбу четырёх игр, которые пока закреплены за Дублином.

Отмечается, что один из матчей группового этапа Евро-2020 также может получить стадион «Тоттенхэма».

Чемпионат Европы стартует уже одиннадцатого июня.