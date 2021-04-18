Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

18 Апреля 2021, 11:21,

В понедельник состоится очередное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет принято окончательное решение по городам, которые примут Евро-2020. Вопросы остаются по трём городам – Бильбао, Дублин и Мюнхен не гарантировали проведение игр со зрителями на трибунах.

Как сообщает Daily Mail, Санкт-Петербург может стать городом, который получит дополнительные матчи Евро-2020. Издание пишет о том, что Дублин потеряет статус хозяина чемпионата Европы, поэтому УЕФА должен решить судьбу четырёх игр, которые пока закреплены за Дублином. 

Отмечается, что один из матчей группового этапа Евро-2020 также может получить стадион «Тоттенхэма».

Чемпионат Европы стартует уже одиннадцатого июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020, Газпром Арена
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Комментарии (1)
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Антидыня
18 Апреля 2021, 11:48

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