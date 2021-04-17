Кавазашвили: «Лучшие футболисты сборной России - натурализованные бразильцы. Позор, дожили»

Экс-футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением относительно состава национальной сборной России, выделив натурализованных бразильских игроков.

«У нас лучший вратарь - Гилерме. Бразилец с российским паспортом. Лучший защитник - другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили...», - сказал Кавазашвили в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Напомним, что грядущим летом сборная России сыграет на чемпионате Европы-2020. Ее соперниками по групповой стадии турнира станут команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Перед стартом Евро подопечные Станислава Черчесова проведут спарринги с Польшей и Болгарией.