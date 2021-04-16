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​Севилья может принять Евро вместо Бильбао

16 Апреля 2021, 14:13,

Бильбао входит в число городов Евро-2020, чья судьба ещё не определена. Местные власти тверды в своей позиции, не гарантируя проведение матчей континентального форума со зрителями на трибунах. Таким образом, Бильбао рискует потерять статус хозяина турнира. Вместе с тем глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес работает над сохранением для Испании матчей Евро. Как сообщает Marca, с высокой долей вероятности игры примет другой испанский город – Севилья.

До старта турнира остаётся менее двух месяцев. Евро-2020 откроет матч между национальными командами Италии и Турции, который пройдёт одиннадцатого июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020, города Евро-2020
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