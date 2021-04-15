Чемпионат Европы по футболу 2020
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Турция пыталась отобрать у Италии Евро-2020

15 Апреля 2021, 15:43,

Менее двух месяцев остаётся до старта чемпионата Европы. Открывать турнир будет матч между сборными Италии и Турции, который пройдёт в Риме. Интересно, что турки пытались отобрать у итальянцев статус хозяев Евро. Об этом в интервью для CMIT TV рассказал Андреа Коста, занимающий должность замминистра здравоохранения Италии.

«У нас была серия дипломатических инцидентов с Турцией, они пытались отобрать у нас Евро-2020 из-за слов нашего премьера. Но всё же турнир примет наша страна», - передаёт слова Косты сайт Calciomercato.

Стоит сказать, что премьер Италии называл президента Турции «диктатором».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Европы-2020
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