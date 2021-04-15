Турция пыталась отобрать у Италии Евро-2020

Менее двух месяцев остаётся до старта чемпионата Европы. Открывать турнир будет матч между сборными Италии и Турции, который пройдёт в Риме. Интересно, что турки пытались отобрать у итальянцев статус хозяев Евро. Об этом в интервью для CMIT TV рассказал Андреа Коста, занимающий должность замминистра здравоохранения Италии.

«У нас была серия дипломатических инцидентов с Турцией, они пытались отобрать у нас Евро-2020 из-за слов нашего премьера. Но всё же турнир примет наша страна», - передаёт слова Косты сайт Calciomercato.

Стоит сказать, что премьер Италии называл президента Турции «диктатором».