Названы соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

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14 Апреля 2021, 12:34,
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Сборная России определилась с соперниками по товарищеским поединкам в преддверии старта чемпионата Европы-2020. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.
Подопечные Станислава Черчесова проведут спарринги против сборных Польши и Болгарии. Поединок с поляками состоится во Вроцлаве первого июня. С болгарами встреча пройдет в Москве пятого июня.
Грядущим летом сборная России сыграет на Евро. Соперниками команды Черчесова на групповой стадии станут Бельгия, Дания и Финляндия.
Напомним, что турнир должен был пройти в 2020-м году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Польши, Сборная Болгарии