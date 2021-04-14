Названы соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

Сборная России определилась с соперниками по товарищеским поединкам в преддверии старта чемпионата Европы-2020. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова проведут спарринги против сборных Польши и Болгарии. Поединок с поляками состоится во Вроцлаве первого июня. С болгарами встреча пройдет в Москве пятого июня.

Грядущим летом сборная России сыграет на Евро. Соперниками команды Черчесова на групповой стадии станут Бельгия, Дания и Финляндия.

Напомним, что турнир должен был пройти в 2020-м году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли.