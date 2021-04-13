​Де Росси выписали из больницы

Даниэле де Росси, член тренерского штаба итальянской сборной, был выписан из больницы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, выздоровление от двусторонней пневмонии де Росси продолжит дома.

Пневмония развилась у де Росси на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Девятого апреля Даниэле госпитализировали, поскольку он очень плохо себя чувствовал. По словам экс-футболиста «Ромы», в один момент он едва не потерял сознание, пытаясь подняться со стула. К счастью, де Росси вовремя обратился за медицинской помощью.

Напомним, что Даниэле де Росси вошёл в штаб сборной Италии в марте.