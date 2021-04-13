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​Де Росси выписали из больницы

13 Апреля 2021, 19:48,

Даниэле де Росси, член тренерского штаба итальянской сборной, был выписан из больницы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, выздоровление от двусторонней пневмонии де Росси продолжит дома.

Пневмония развилась у де Росси на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Девятого апреля Даниэле госпитализировали, поскольку он очень плохо себя чувствовал. По словам экс-футболиста «Ромы», в один момент он едва не потерял сознание, пытаясь подняться со стула. К счастью, де Росси вовремя обратился за медицинской помощью.

Напомним, что Даниэле де Росси вошёл в штаб сборной Италии в марте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Даниэле Де Росси
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